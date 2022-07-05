Премьер Швеции передала Зеленскому письмо Карла XII о независимости Запорожской Сечи
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон вручила Владимиру Зеленскому копию письма Карла XII о суверенности Запорожской Сечи.
5 июля стало известно, что шведский премьер Магдалена Андерссон посетила Киев, встретившись с Владимиром Зеленским, где передала ему копию письма 18-го века от Карла XII, где правитель поручил признать независимость Запорожской Сечи.
По мнению Андерссон, подобный жест является как никогда актуальным с политической точки зрения, поскольку сам Карл XII утверждал, что признание суверенности и субъектности Запорожской Сечи позволит данному государству защищаться от нападения армии Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
CNN: Минобороны Украины опровергло установку украинского флага на острове Змеиный