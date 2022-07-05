Премьер Швеции передала Зеленскому письмо Карла XII о независимости Запорожской Сечи

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон вручила Владимиру Зеленскому копию письма Карла XII о суверенности Запорожской Сечи.

5 июля стало известно, что шведский премьер Магдалена Андерссон посетила Киев, встретившись с Владимиром Зеленским, где передала ему копию письма 18-го века от Карла XII, где правитель поручил признать независимость Запорожской Сечи.

По мнению Андерссон, подобный жест является как никогда актуальным с политической точки зрения, поскольку сам Карл XII утверждал, что признание суверенности и субъектности Запорожской Сечи позволит данному государству защищаться от нападения армии Москвы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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