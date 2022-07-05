Армия Украины обстреляла деревни в Глушковском районе Курской области

Утром вторника украинские войска произвели обстрел российских сёл в Глушковском районе Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

Рано утром 5 июля Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли деревни Марково и Тёткино в Глушковском районе, применив для этого артиллерию. По данным Старовойта, обстрел Курской области со стороны ВСУ продолжается до сих пор.

Также Роман Старовойт опубликовал фотографии повреждённых домов, на которых видно, что в некоторых жилищах от взрывов выбиты окна и повреждены элементы обшивки здания.