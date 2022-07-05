Армия Украины обстреляла деревни в Глушковском районе Курской области
Утром вторника украинские войска произвели обстрел российских сёл в Глушковском районе Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
Рано утром 5 июля Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли деревни Марково и Тёткино в Глушковском районе, применив для этого артиллерию. По данным Старовойта, обстрел Курской области со стороны ВСУ продолжается до сих пор.
Также Роман Старовойт опубликовал фотографии повреждённых домов, на которых видно, что в некоторых жилищах от взрывов выбиты окна и повреждены элементы обшивки здания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
CNN: Минобороны Украины опровергло установку украинского флага на острове Змеиный