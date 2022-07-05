В Херсонской области заработало правительство, созданное по образцу России
Утром вторника пресс-служба ВГА Херсонской области сообщила о старте работы местного правительства, созданного по аналогии с российским.
Пресс-секретариат администрации Херсонской области уведомляет, что с 5 июля в данном регионе начало работу правительство, созданное полностью по российскому образцу. Экс-глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что теперь этот пост принадлежит российскому политику Сергею Елисееву.
Также в Херсонской области назначены два заместителя председателя местного правительства и новый министр образования, которые приступают к работе сегодня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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