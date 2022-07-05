Дочь Марии Шукшиной трансформировалась в бодибилдера
Анна Трегубенко теперь все свободное время проводит в спортзале, от бывшей хрупкой девушки не осталось и следа.
33-летняя дочь Марии Шукшиной Анна похвасталась результатами тренировок в соцсетях. Она выложила свои фото во время купания, где демонстрирует накачанные мышцы рук.
Анна Трегубенко сейчас активно набирает вес. Затем она планирует сбросить лишние килограммы и в результате получить эффектный рельеф. «1 августа наконец-то на сушку», — цитирует высказывания Анны "СтарХит".
Судя по фото, Трегубенко очень довольна своим телом. Блондинка сопроводила его хэштегами любви к себе и бодибилдингу. Подписчики эксперимент оценили, называя Анну "нимфой", "бабой Рембо" и так далее.
Ранее Анна производила впечатление хрупкой, нежной девушки. Когда она записалась в спортивный зал, многие подумали, что молодая женщина хочет восстановить фигуру после родов. Но Анна не стала останавливаться и пошла на кардинальные преображения.
Новый образ Трегубенко понравился не всем. Хейтеры заявили, что блондинка растеряла женственность. Ее семья тоже не сразу приняла новый образ, но потом смирились.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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