Дочь Марии Шукшиной трансформировалась в бодибилдера

Анна Трегубенко теперь все свободное время проводит в спортзале, от бывшей хрупкой девушки не осталось и следа.

33-летняя дочь Марии Шукшиной Анна похвасталась результатами тренировок в соцсетях. Она выложила свои фото во время купания, где демонстрирует накачанные мышцы рук.

Анна Трегубенко сейчас активно набирает вес. Затем она планирует сбросить лишние килограммы и в результате получить эффектный рельеф. «1 августа наконец-то на сушку», — цитирует высказывания Анны "СтарХит".

Судя по фото, Трегубенко очень довольна своим телом. Блондинка сопроводила его хэштегами любви к себе и бодибилдингу. Подписчики эксперимент оценили, называя Анну "нимфой", "бабой Рембо" и так далее.

Ранее Анна производила впечатление хрупкой, нежной девушки. Когда она записалась в спортивный зал, многие подумали, что молодая женщина хочет восстановить фигуру после родов. Но Анна не стала останавливаться и пошла на кардинальные преображения.

Новый образ Трегубенко понравился не всем. Хейтеры заявили, что блондинка растеряла женственность. Ее семья тоже не сразу приняла новый образ, но потом смирились. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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