В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
Немцы высказывают крайнее возмущение растущими аппетитами Киева и постоянными просьбами о помощи.
Читатели авторитетного немецкого издания Der Spiegel пишут возмущенные посты и комментарии по поводу возможной помощи Киеву. Как отмечают пользователи, Украина зарекомендовала себя как коррупционная страна, и никто не может гарантировать, что деньги действительно пойдут на восстановление. Также люди заявляют, что перед предоставлением очередной помощи нужно запросить отчет о том, куда делись предыдущие миллиарды USD, уже предоставленные Украине. Немцы полагают, что до завершения военных действий давать Украине какие-то деньги нецелесообразно.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов
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