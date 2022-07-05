В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов

Немцы высказывают крайнее возмущение растущими аппетитами Киева и постоянными просьбами о помощи.

Читатели авторитетного немецкого издания Der Spiegel пишут возмущенные посты и комментарии по поводу возможной помощи Киеву. Как отмечают пользователи, Украина зарекомендовала себя как коррупционная страна, и никто не может гарантировать, что деньги действительно пойдут на восстановление. Также люди заявляют, что перед предоставлением очередной помощи нужно запросить отчет о том, куда делись предыдущие миллиарды USD, уже предоставленные Украине. Немцы полагают, что до завершения военных действий давать Украине какие-то деньги нецелесообразно.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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