Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута

Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал на совещании по вопросам национальной безопасности в Хабаровске.

По словам чиновника, попытки Запада оказать военную помощь Украине бессмысленны и бесполезны. Как отметил Патрушев, цели специальной операции (защита украинского народа от нацистского режима, демилитаризация и денацификация страны) будут достигнуты в любом случае.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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