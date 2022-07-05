Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута

Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал на совещании по вопросам национальной безопасности в Хабаровске.

По словам чиновника, попытки Запада оказать военную помощь Украине бессмысленны и бесполезны. Как отметил Патрушев, цели специальной операции (защита украинского народа от нацистского режима, демилитаризация и денацификация страны) будут достигнуты в любом случае.