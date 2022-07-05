Ирину Винер после развода заметили со статным мужчиной

Легендарный тренер вновь стала посещать светские мероприятия, и выглядит при этом очень довольной.

Ирина Винер и Алишер Усманов вместе прожили 45 лет, из них 30 - в официальном браке. Развод инициировал бизнесмен, однако реальные причины разрыва широкой публике неизвестны.

В мае Усманов подал заявление в один из московских мировых участков и с этого момента пути супругов разошлись.

А недавно Ирина Александровна вновь всех удивила. Экс-супруга бизнесмена замечена в компании незнакомого статного мужчины на показе Валентина Юдашкина в парке Зарядье. Сама Винер выглядела роскошно: в костюме светлого оттенка, внушительных украшениях и с ослепительной улыбкой.

Некоторое время Ирина Александровна не отпускала спутника от себя, держа его под руку. Личность мужчины никем не опознана, по одной из версий, это может быть охранник.

Винер также присутствовала на дне рождения сына Киркорова. На юбилее Мартина ленендарный тренер выглядела также весьма довольной жизнью и все время попадала в объективы камер.