Алиханов назвал слова Борреля об обходе санкций через Калининград ересью
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по поводу транзита в Калининграде.
Глава Калининградской области Антон Алиханов 5 июля сообщил, что европейцам не стоит переживать по поводу транспортировки грузов из России в Калининградскую область.
По его словам, транзит в Калининград не может использоваться в целях обхода санкций. Алиханов добавил, что любые иные заявления являются ересью.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что ЕС не намерен перекрывать сообщение между большей части России и Калининградской областью.
Алиханов сказал, что опечатанные, опломбированные контейнеры, которые транспортируются по железной дороге, никак не могут использоваться для пропаганды.
Единственные, кто может их направить не в Калининград, – литовские пограничники. Алиханов отметил, что существуют международные правила защиты грузов от открытия.
Ранее Литва запретила России транзит грузов в Калининградскую область. МИД Литвы сообщил, что просто выполняет санкции Евросоюза против российской логистики.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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