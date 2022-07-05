Алиханов назвал слова Борреля об обходе санкций через Калининград ересью

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по поводу транзита в Калининграде.

Глава Калининградской области Антон Алиханов 5 июля сообщил, что европейцам не стоит переживать по поводу транспортировки грузов из России в Калининградскую область.

По его словам, транзит в Калининград не может использоваться в целях обхода санкций. Алиханов добавил, что любые иные заявления являются ересью.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что ЕС не намерен перекрывать сообщение между большей части России и Калининградской областью.

Алиханов сказал, что опечатанные, опломбированные контейнеры, которые транспортируются по железной дороге, никак не могут использоваться для пропаганды.

Единственные, кто может их направить не в Калининград, – литовские пограничники. Алиханов отметил, что существуют международные правила защиты грузов от открытия.

Ранее Литва запретила России транзит грузов в Калининградскую область. МИД Литвы сообщил, что просто выполняет санкции Евросоюза против российской логистики.