Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией

Данной точки зрения придерживаются многие лидеры Евросоюза, а также подавляющее большинство населения региона. Об этом пишет авторитетное английское издание The Economist.

В статье отмечается, что руководители европейских страны вынуждены готовить население к болезненным мерам, связанным с ограничением поставок энергоносителей из Европы. При этом они сами ввели эти ограничения и фактически рубят сук, на котором сидят. Ситуация может значительно ухудшится из-за остановки на плановый ремонт газопровода «Северный поток». В конечном итоге Европа может подойти к зиме, имея в запасах лишь 60% от необходимого объема газа.