Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Данной точки зрения придерживаются многие лидеры Евросоюза, а также подавляющее большинство населения региона. Об этом пишет авторитетное английское издание The Economist.
В статье отмечается, что руководители европейских страны вынуждены готовить население к болезненным мерам, связанным с ограничением поставок энергоносителей из Европы. При этом они сами ввели эти ограничения и фактически рубят сук, на котором сидят. Ситуация может значительно ухудшится из-за остановки на плановый ремонт газопровода «Северный поток». В конечном итоге Европа может подойти к зиме, имея в запасах лишь 60% от необходимого объема газа.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
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