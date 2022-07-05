ICE: стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов

Intercontinental Exchange сообщает о значительном росте биржевых цен на природный газ в Европе.

Межконтинентальная биржа ICE во вторник, 5 июля 2022 года, сообщает о том, что в ходе начала утренних торгов на фондовой бирже стоимость газа на европейском рынке поднялась на 3 процента.

Американская финансовая компания ICE заявляет, что впервые с марта 2022 года стоимость сжиженного природного газа в Европе составляет уже свыше 1800 долларов, в связи с антироссийскими санкциями.