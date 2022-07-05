Bloomberg назвал старую бытовую технику в домах у европейцев «друзями Путина»

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что устаревшие холодильники, стиральные машины и духовки выгодны Владимиру Путину.

Журналист Bloomberg Хавьер Блас 5 июля призвал европейцев выбросить старую технику. Он сказал, что старые холодильники – друзья Владимира Путина, и их стоит выбросить.

Хавьер Блас говорит, что стоит экономить не только природный газ, но и электричество, ведь большая часть электричества вырабатывается за счет сжигания этого самого природного газа.

Эксперт говорит, что его нужно сохранить для обогрева жилья в холодное время года.

Блас отмечает, что устаревшие неэкономные стиральные машины, духовки и холодильники тратят огромное количество электричества и газа.

После того, как началась специальная военная операция России против Украины, европейские страны задумались о снижении закупок российской нефти и газа.

В следствии этого цены на энергоресурсы выросли, что в данный момент приносит выгоду России.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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