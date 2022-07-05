Поклонники заподозрили, что сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко тайно женился

Архип делал видео, при этом на его безымянном пальце было кольцо, очень похожее на обручальное.

49-летняя певица Наташа Королева и 52-летний бодибилдер Сергей Глушко воспитывают единственного сына, 20-летнего Архипа. Сын съехал от родителей, и сейчас проживает в однокомнатной квартире вместе с танцовщицей на пилоне Мелиссой Волынкиной.

Родители всегда подчеркивали, что Архип не женат. Однако недавно появились слухи, что влюбленные тайно поженились. Волынкина в своем блоге опубликовала видео с сыном Королевой.

Пара устроила романтическую прогулку на катере. При этом Архип также делал видео, держа телефон в правой руке, где на безымянноми пальце видно кольцо, похожее на обручальное.

Архип и Мелисса знакомы 2 года. Сын Королевой тогда увлекался танцами на пилоне, и Мелисса имела в этом большой опыт, работая танцовщицей в одном из клубов.

Правда, когда девушка начала встречаться с Архипом, по просьбе его родителей оставила работу стриптизершей, которой посвятила 2 года своей жизни. Мелисса призналась, что она скучает по ремеслу и попросила Архипа разрешить ей изредка выходить на работу в ночной клуб.

Сын певицы согласился, однако попросил любимую воздержаться от общения с посетителями.