Патрушев: поставки Киеву оружия из США не помешает РФ завершить спецоперацию
Николай Патрушев уверен, что поставки американского оружия на Украине не повлияют на достижение целей российской спецоперации.
Во вторник глава российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что поставки западных вооружений Киеву из США в частности никак не повлияют на неизбежное достижение целей спецоперации армии России на Украине.
По мнению Патрушева, ключевыми задачами российской армии является достижение нейтралитета Украины посредством её внеблокового статуса и обеспечение полной независимости ДНР и ЛНР от Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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