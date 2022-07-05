Совмин Беларуси запретил продавать бизнес 190 инвесторам из недружественных стран

Совет министров Республики Беларусь обнародовал информацию о запрете на продажу иностранного бизнеса в стране.

Утром 5 июля Совет министров Беларуси обнародовал постановление №436, которое было утверждено ещё в первый день текущего месяца. Согласно тексту постановления, в Беларуси запретили продавать бизнес зарубежным инвесторам, которые являются держателями акций компаний из недружественных Минску государств.

Также в документе белорусского Совета министров утверждается, что текущее постановление ведомства затрагивает 190 инвесторов с долей в белорусских предприятиях.