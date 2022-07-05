Жерар Пике и Шакира через суд будут решать судьбу своих детей

Шакира была в гневе, получив отказ на переезд с детьми в США. Звезда пригрозила футболисту, что раскроет детали его жизни, которые испортят ему репутацию.

Шакира и Жерар Пике недавно объявили о расставании. Их отношения длились 12 лет, пара брак не регистрировала, и в нем родились двое сыноей: Милан и Саша.

Теперь им предстоит решить вопрос об опекунстве над мальчиками. Певица намерена уехать из Баселоны в США, и забрать с собой сыновей.

Однако Пике желает, чтобы дети остались в Каталонии. По сути, Шакира оставалась в Барселоне с Пике и сыновьями из-за карьеры мужа. Как отмечает Рeopletalk.ru, у певицы нет друзей в Испании, и там ее ничто больше не держит.

Издание сообщает, что Шакира была в гневе, получив отказ на переезд с детьми в США. Звезда пригрозила футболисту, что раскроет детали его личной жизни, которые испортят его репутацию.

СМИ сообщают, что Пике ей стал изменять едва ли не с первого года их знакомства. Сейчас Шакира собирает сведения о "приключениях" бывшего, которые, по ее мнению, никого не оставят равнодушным.

Тем временем репутация футболиста «Барселоны» продолжает разрушаться. От Жерара в соцсетях уже отписалось больше пяти миллионов подписчиков.