Бывший начальник генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат осудил правительство страны за решение сократить численность британской армии.

Генерал Ричард Даннат 5 июля в интервью Mirror прокомментировал намерение сократить личный состав британских войск на 9500.

Даннат назвал эту идею безумием и сказал, что снижение численности вооружённых сил с 82000 до 72500 человек может и вовсе лишить Британию армии.

По словам Данната, такое сокращение приведет к нарушению плана НАТО по расширению сил оперативного реагирования.

Накануне издание Mirror сообщило, что нынешний глава Генштаба ВС Британии Патрик Сандерс будет руководить самой малочисленной армией Великобритании с XVIII века.

Ранее Владимир Путин назвал сдерживание России является долгосрочной стратегией Запада.