Британский генерал Даннат назвал «безумием» план Лондона по сокращению армии
Бывший начальник генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат осудил правительство страны за решение сократить численность британской армии.
Генерал Ричард Даннат 5 июля в интервью Mirror прокомментировал намерение сократить личный состав британских войск на 9500.
Даннат назвал эту идею безумием и сказал, что снижение численности вооружённых сил с 82000 до 72500 человек может и вовсе лишить Британию армии.
По словам Данната, такое сокращение приведет к нарушению плана НАТО по расширению сил оперативного реагирования.
Накануне издание Mirror сообщило, что нынешний глава Генштаба ВС Британии Патрик Сандерс будет руководить самой малочисленной армией Великобритании с XVIII века.
Ранее Владимир Путин назвал сдерживание России является долгосрочной стратегией Запада.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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