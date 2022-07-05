У 59-летнего Квентино Тарантино родился второй ребенок
38-летняя жена режиссера Даниэла Пик родила ему дочь, у пары также есть 2-летний сын Лео.
Как сообщает "Стархит" со ссылкой на инсайдеров, родителями звездные супруги стали еще в прошлую субботу.
«Даниэла и Квентин Тарантино с радостью сообщают, что Даниэла 2 июля 2022 года родила девочку», — цитирует издание источник.
Пара уже воспитывает 2-летнего сына Лео.
Примечательно, что культовый голливудский режиссер женился только в 55 лет.
И после этого решил обзавестись наследниками.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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