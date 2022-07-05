У 59-летнего Квентино Тарантино родился второй ребенок

38-летняя жена режиссера Даниэла Пик родила ему дочь, у пары также есть 2-летний сын Лео.

Как сообщает "Стархит" со ссылкой на инсайдеров, родителями звездные супруги стали еще в прошлую субботу.

«Даниэла и Квентин Тарантино с радостью сообщают, что Даниэла 2 июля 2022 года родила девочку», — цитирует издание источник.

Пара уже воспитывает 2-летнего сына Лео.

Примечательно, что культовый голливудский режиссер женился только в 55 лет.

И после этого решил обзавестись наследниками.