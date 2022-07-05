Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протокол о вступлении в НАТО
Министры иностранных дел Швеции и Финляндии подписали соглашения о вступлении их государств в Североатлантический альянс.
5 июля глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписали соглашение о вступлении своих государств в ряды НАТО на основании прежних договорённостей, достигнутых с Турцией в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде.
Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально сообщил, что альянс запускает процесс ратификации по вступлению Финляндии и Швеции в организацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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