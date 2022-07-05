Столтенберг: процедура принятия Финляндии и Швеции в НАТО запущена

Генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил о начале утверждения международного договора о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

5 июля генеральный секретарь Йенс Столтенберг Североатлантического альянса заявил о том, что процесс ратификации договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже запущен.

Столтенбер сообщил, что документ о членстве обеих стран был подписан 30 странами-участницами альянса, а также высказал своё мнение, что с появлением в альянсе новых государств НАТО станет ещё сильнее.