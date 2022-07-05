Bloomberg: старые холодильники жителей Европы стали «друзями Путина»

Газета Bloomberg утверждает, что старая бытовая техника европейских жителей тратит много электроэнергии, заставляя ЕС закупать больше энергоресурсов у России.

5 июля обозреватель американского новостного издания Bloomberg Хавьер Блас сообщил, что старая бытовая техника европейцев играет на руку Владимиру Путину, поскольку она тратит большое количество электроэнергии.

По данным Бласа, трата электричества в Европе напрямую сопряжена с затратами сжиженного природного газа, что лишь поднимает цены на этот энергоноситель, дефицит которого сейчас наблюдается в Европейском союзе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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