Газета Bloomberg утверждает, что старая бытовая техника европейских жителей тратит много электроэнергии, заставляя ЕС закупать больше энергоресурсов у России.

5 июля обозреватель американского новостного издания Bloomberg Хавьер Блас сообщил, что старая бытовая техника европейцев играет на руку Владимиру Путину, поскольку она тратит большое количество электроэнергии.

По данным Бласа, трата электричества в Европе напрямую сопряжена с затратами сжиженного природного газа, что лишь поднимает цены на этот энергоноситель, дефицит которого сейчас наблюдается в Европейском союзе.