Bloomberg: старые холодильники жителей Европы стали «друзями Путина»
Газета Bloomberg утверждает, что старая бытовая техника европейских жителей тратит много электроэнергии, заставляя ЕС закупать больше энергоресурсов у России.
5 июля обозреватель американского новостного издания Bloomberg Хавьер Блас сообщил, что старая бытовая техника европейцев играет на руку Владимиру Путину, поскольку она тратит большое количество электроэнергии.
По данным Бласа, трата электричества в Европе напрямую сопряжена с затратами сжиженного природного газа, что лишь поднимает цены на этот энергоноситель, дефицит которого сейчас наблюдается в Европейском союзе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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