Украинские военные обстреляли российскую деревню Зерново в Брянской области, применив дальнобойную артиллерию.

Днём 5 июля Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские военные произвели ракетный обстрел деревни Зерново в Брянской области, выпустив по населённому пункту не менее восемнадцати боевых снарядов большой дальности.

Тем же утром украинские солдаты совершили обстрел Курской области из артиллерии, нанеся удары по таким деревням как Тёткино и Марково, частично повредив дома в населённых пунктах России.