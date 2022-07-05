Медведев пообещал Кисиде оставить Японию без нефти и газа

Дмитрий Медведев ответил японскому премьеру Фумио Кисиде на его идею о снижении цен на нефть и газ импортируемых из РФ.

Заместитель руководителя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале дал пессимистичный для Японии прогноз о перспективах наличия энергоресурсов в островном государстве.

По мнению Медведева, если премьер министр Японии Кисида всё-таки решится создать механизм фиксирующий стоимость российских ресурсов ниже рыночного уровня, то у Японии не будет ни нефти, ни газа.