Дмитрий Медведев утверждает, что Япония полностью лишилась доступа к российским энергоносителям.

5 июля экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил о намерениях западных стран и Японии установить лимит на закупку российской нефти в половину от той цены, по которой энергоресурс торгуется сейчас.

По мнению Медведева, это приведёт к сокращению производства нефти в мире и подъёма её стоимости до цен, значительно выше прогнозируемых, в то время как Токио утратит доступ к российским нефти, газу и участию в проекте "Сахалин-2".