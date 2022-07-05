Эйфелевой башне грозит закрытие

Эйфелева башня покрылась ржавчиной, и она требует безотлагательного ремонта. Однако, по мнению экспертов, все куда серьезнее, чем можно подумать.

Главная достопримечательность столицы Франции под угрозой, сообщает Рeopletalk.ru.

Эйфелева башня покрылась ржавчиной, и она требует безотлагательного ремонта. Однако, по мнению экспертов, все куда серьезнее, чем можно подумать.

The Guardian на днях в своей публикации рассказал, что мэрия намерена провести косметический ремонт башни к Олимпийским играм, которые должны состояться в Париже в 2024 году.

Процедура стоимостью в 60 миллионов евро может лишь усугубить ситуацию. По мнению экспертов, сооружение нужно полностью разобрать, отремонтировать, перекрасить. В ином случае коррозия может лишь увеличиться.

Однако компания Sete, которая управляет Эйфелевой башней, не хочет ее закрывать на длительный период, чтобы не потерять доход. Символ Парижа посещает порядка 6 миллионов человек ежегодно, потому закрытие может обойтись дорого. В 2020 году из-за коронавируса фирма потеряла 52 миллиона евро.