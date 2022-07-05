Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ, сославшись на пандемию COVID-19

Китайский лидер Си Цзиньпин официально отказал Владимиру Путину на предложение посетить Россию.

5 июля японское новостное издание Yomiuri сообщило, что Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с днём рождения, позвонив ему по телефону 15 июня. Тогда Путин позвал главу Китайской Народной республики посетить Россию с рабочим визитом.

В ответ Си Цзиньпин прямо заявил, что не намерен посещать Россию, поскольку опасается коронавируса и трудностей, связанных с коронавирусными ограничениями. Примечательно, что Си Цзиньпин действительно не выезжал за пределы страны с 2020 года, ссылаясь на аналогичную причину.