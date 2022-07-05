Победить тлю не проблема, надо лишь знать эти три простых способа

Тля появляется незаметно и очень быстро уничтожает все на своем пути. Чтобы этого не случилось, следует вовремя принять правильные меры.

Чесночный раствор

На литр воды взять 40 г измельченного чеснока, настаивать сутки в темноте. Готовый настой смешать с 100 г жидкого хозяйственного мыла, добавить 10 л воды.

Полученный раствор надо процедить, затем поделить на две части. Одну часть залить в опрыскиватель, вторую - в тару с невысокими бортиками.

Веточки растения с закрученными на верхушке листиками нужно полностью поместить в раствор, прополоскать там.

Вся макушка побега должна хорошо напитаться настоем. Для этого и нужна невысокая емкость.

Затем нужно опрыскать куст со всех сторон.

Через неделю нужно весь процесс повторить. Лучшее время для этого - раннее утро или ближе к вечеру. Не нужно выбирать пасмурную сырую погоду.

Горчица против тли

В литр кипятка всыпать 25 г горчицы, настоять сутки. Настой разбавить девятью литрами воды. Использовать для опрыскивания.

Раствор на основе дегтя

Считается самым эффективным способом. Применять раствор можно не только против тли, он помогает бороться с паутинным клещом, щитовками, цикадками, слюнявками.

Средство используют для лечения и профилактики грибковых болезней (ржавчина, фитофтороз, бурая пятнистость).

Обрабатывать листья, побеги, стволы и землю вокруг растения.

Раствор создает пленку на обрабатываемой поверхности, которая губительна для тли, мелких насекомых, грибка.

Как готовить

10 л теплой воды, 50 г измельченного дегтярного мыла или жидкого - все смешать. Далее поступить так же, как и в случае с чесночным раствором: макнуть всю верхушку веточки в раствор.

Именно на макушке собирается большое количество тли. Потом следует опрыскать весь куст полностью.

Раствором можно обрабатывать приствольный круг земли для борьбы с разными вредителями, в том числе с муравьями.

В этом случае состав делается более концентрированным: на 3 л воды.