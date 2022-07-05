Песков опроверг слух об отказе Си Цзиньпина на предложение Путина приехать в РФ
Дмитрий Песков утверждает, что Си Цзиньпин не отказывался от предложения Владимира Путина посетить Россию с дружеским визитом.
Днём вторника глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что растиражированные в зарубежных СМИ слухи о том, что глава компартии Китая Си Цзиньпин отказал Владимиру Путину на просьбу приехать в Россию, не соответствуют действительности.
В тот же день ранее ряд японских и западных газет опубликовали новость о том, что Си Цзиньпин отказался от предложения Путина приехать в Россию, сказав, что боится коронавирусной инфекции, которой может заразиться в ходе путешествия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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