Песков опроверг слух об отказе Си Цзиньпина на предложение Путина приехать в РФ

Дмитрий Песков утверждает, что Си Цзиньпин не отказывался от предложения Владимира Путина посетить Россию с дружеским визитом.

Днём вторника глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что растиражированные в зарубежных СМИ слухи о том, что глава компартии Китая Си Цзиньпин отказал Владимиру Путину на просьбу приехать в Россию, не соответствуют действительности.

В тот же день ранее ряд японских и западных газет опубликовали новость о том, что Си Цзиньпин отказался от предложения Путина приехать в Россию, сказав, что боится коронавирусной инфекции, которой может заразиться в ходе путешествия.