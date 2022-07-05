«Страна» заявила, что украинским призывникам можно выезжать из страны с позволения военкомата

Издание «Страна» сообщило о том, что украинские военнообязанные могут покидать Украину, если им дает разрешение региональный военный центр.

Популярное СМИ «Страна» 5 июля опубликовало материал, в котором приводило письмо главного командира украинских войск Валерия Залужного.

В нем говорится, что резервисты, призывники или военнообязанные смогут покинуть страну при разрешении территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете.

В документе написано, что данный порядок обязан работать в вопросах пересечения государственной границы.

Ранее 24 февраля, в день начала специальной военной операции России в Украине президент Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации в стране.

Согласно данному документу военнообязанным лицам мужского пола с 18 до 60 лет запрещено покидать Украину.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планируется привлечь в армию страны миллион человек.

14 июня представитель Минобороны сказал, что уже мобилизованы «сотни тысяч» человек.