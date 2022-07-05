«Страна» заявила, что украинским призывникам можно выезжать из страны с позволения военкомата
Издание «Страна» сообщило о том, что украинские военнообязанные могут покидать Украину, если им дает разрешение региональный военный центр.
Популярное СМИ «Страна» 5 июля опубликовало материал, в котором приводило письмо главного командира украинских войск Валерия Залужного.
В нем говорится, что резервисты, призывники или военнообязанные смогут покинуть страну при разрешении территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете.
В документе написано, что данный порядок обязан работать в вопросах пересечения государственной границы.
Ранее 24 февраля, в день начала специальной военной операции России в Украине президент Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации в стране.
Согласно данному документу военнообязанным лицам мужского пола с 18 до 60 лет запрещено покидать Украину.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планируется привлечь в армию страны миллион человек.
14 июня представитель Минобороны сказал, что уже мобилизованы «сотни тысяч» человек.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
RTL: на Украине скончался второй наёмник из Франции, воевавший за ВСУ
Беларусь отказалась экспортировать зерновые в этом году
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута
Reuters: Финляндия арестовала несколько сотен грузовых вагонов из РФ
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов