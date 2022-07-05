Ибупрофен: как модифицировали таблетки для выживания в космосе

Таблетки ибупрофена, модифицированные для выживания в космосе, вернулись на Землю и показали, что таблетки с добавленным вкусом выживают лучше при меньшем разложении, чем таблетки без добавления вкуса.

Исследователи из Международного центра исследований вкуса при Ноттингемском университете совместно с Университетом Аделаиды провели исследование, которое также показало, что покрытие из оксида железа, образующееся при изготовлении таблеток, может защитить ибупрофен.

"Лекарства, принимаемые во время космических полетов, подвергаются воздействию космических лучей, которые ограничивают их "космический срок годности" и могут даже привести к образованию токсичных веществ по мере снижения содержания лекарств", - сказал профессор Университета Аделаиды Фолькер Хессель.

Команда разработала специальные формы таблеток противовоспалительного препарата, которые включают твердую, плотную упаковку препарата, которая сама по себе защищает препарат от повреждения некоторой частью космического излучения.

"Многие ароматизирующие соединения обладают множеством свойств в пищевых продуктах и фармацевтике, предлагая структурные и химические преимущества, а также придавая приятный аромат или вкус. "

Планшеты были отправлены на МКС на шесть месяцев в рамках партнерства между университетом и компаниями космических технологий Space Tango и Aegis Technologies.

Одна партия (60 таблеток) была доставлена внутрь космической станции, а одна партия (6 таблеток) находилась за пределами станции на платформе Materials International Space Station Experiment (MISSE). Они подверглись воздействию одной из самых суровых известных сред.

Когда они вернулись из своего эпического путешествия, космические планшеты сравнили с контрольной партией планшетов, оставшихся на Земле.

"Результаты отправки планшетов на МКС показывают, что эксперименты, проведенные в космосе, могут дать представление об улучшении производства на Земле", - сказал профессор Хессель.