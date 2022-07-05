Лукашенко предсказал начало крупнейшего голода со времён Великой Отечественной войны

Александр Лукашенко допустил возникновение невиданного гуманитарного кризиса в мире со времён ВОВ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего пресс-релиза обсудил с представителями СМИ угрозу краха рынка продовольствия в мире в связи с нынешней ситуацией в мире.

Лукашенко считает, что безумная машина санкций приведёт к страшнейшему массовому голоду со времён Великой Отечественной войны, а запрет на импорт белорусских и российских удобрений ставит под угрозу урожай стран Запада в последующие годы.