Лукашенко предсказал начало крупнейшего голода со времён Великой Отечественной войны
Александр Лукашенко допустил возникновение невиданного гуманитарного кризиса в мире со времён ВОВ.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего пресс-релиза обсудил с представителями СМИ угрозу краха рынка продовольствия в мире в связи с нынешней ситуацией в мире.
Лукашенко считает, что безумная машина санкций приведёт к страшнейшему массовому голоду со времён Великой Отечественной войны, а запрет на импорт белорусских и российских удобрений ставит под угрозу урожай стран Запада в последующие годы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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