Лукашенко предсказал начало крупнейшего голода со времён Великой Отечественной войны

Александр Лукашенко допустил возникновение невиданного гуманитарного кризиса в мире со времён ВОВ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего пресс-релиза обсудил с представителями СМИ угрозу краха рынка продовольствия в мире в связи с нынешней ситуацией в мире.

Лукашенко считает, что безумная машина санкций приведёт к страшнейшему массовому голоду со времён Великой Отечественной войны, а запрет на импорт белорусских и российских удобрений ставит под угрозу урожай стран Запада в последующие годы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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