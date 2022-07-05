Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области

Российские войска смогли ликвидировать командный пункт наёмников вооружённых сил Украины в Николаевской области.

5 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска применили высокоточное оружие, уничтожив пункт временного размещения иностранных наёмников в городе Лиманы Николаевской области Украины. Иностранцы намеревались вступить в военный конфликт на стороне Киева.

Также в Минобороны России сообщают, что за минувший день российские военные смогли поразить восемнадцать скоплений техники и живой силы украинских солдат, включая уничтоженный пункт под Николаевом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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