Алиханов: у России есть крайний экономический ответ на блокаду Калининграда

Антон Алиханов утверждает, что у правительства РФ имеются экономические контрмеры на недружественные действия Литвы, заблокировавшей транзит в Калининград.

Днём вторника Калининградский губернатор Антон Алиханов дал новое интервью российским журналистам, где сообщил. что у администрации Москвы есть некий "крайний" экономический ответ на агрессивные действия литовского правительства, запретившего транзит товаров в Евросоюз через территорию Калининграда.

При этом Алиханов не стал раскрывать детали возможного ответа России, но уточнил, что он будет задействован после 10 июля в случае, если транзит грузов в Калининградскую область через Литву не возобновится.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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