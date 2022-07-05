В Минске обсудили вопросы трудностей православия в XIX веке

В Минске прошла крупная международная конференция «Православные храмы на белорусских землях в XIX веке: перспективы системного изучения».

В Минске прошла крупная международная конференция «Православные храмы на белорусских землях в XIX веке: перспективы системного изучения», приуроченная к 1030-летию православия на белорусских землях.

Соорганизаторами этой конференции в формате круглого стола выступили Минская духовная академия, Синодальная историческая комиссия Белорусской Православной Церкви и московский фонд «Историческая память». В мероприятии участвовали также представители Института истории НАН Беларуси, Института российской истории РАН, Белорусского государственного университета, дипломаты посольства России в Республике Беларусь и др.

Как сообщил председатель Синодальной исторической комиссии о. Александр Романчук, первые храмы на территории нынешних белорусских земель, возможно, были созданы еще до крещения Руси князем Владимиром. После крещения строительство храмов стало заметно активнее, однако политические изменения от монгольского периода до полонизации региона повлияли на снижение активности строительства православных храмов. О. Александр Романчук подчеркнул, что история православия и церквостроения на территории современной республики тема еще во многом малоизученная: так, известно о былом некоторых храмов, но далеко не в полном объеме и не обо всех. История православных белорусских церквей ждет своего часа исследований и научных открытий, это безусловно.

Примечательно, что прото-белорусское православие в ордынский период подвергалось меньшим гонениям, чем в более поздний период полонизации. В то время, когда земли будущей Беларуси были включены в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, местные элиты перестраивали свою идентичность, все более соотнося себя с польской шляхтой и отстраняясь от русского Православия. С приходом на западнорусские земли в конце XVI в. греко-католицизма старые церкви стали терять православный облик. Новые храмы строились в католической традиции, некоторые старые православные храмы, переданные греко-католикам, перестраивались, чтобы походить архитектурно на костелы.

Уже в XVIII веке западнорусские земли видом своих храмов стали напоминать Восточную Польшу. При этом у польских наместников в силу принадлежности к римо-католической конфессии отношение к греко-католицизму было достаточно равнодушным. Греко-католицизм стал всего лишь буфером между православием и римской католической церковью, униатские храмы приходили в упадок и запустение. Ситуация изменилась только после разделов Польши, когда белорусские земли вошли в состав Российской империи и в 1839 г. греко-католики вернулись в Православие.