IKEA признала невозможность совершения покупок на сайте

Сайт магазина IKEA перестал принимать заказы из-за количества желающих купить товары для дома.

Нидерландская компания IKEA сообщила своим покупателям о временных технических неполадках на сайте российского ритейлера, которые устроили финальную онлайн-распродажу перед уходом с рынка РФ.

Представители магазина заявляют, что в данный момент им приходится обрабатывать каждый заказ вручную, поэтому вынуждены прекратить приём заказов российских покупателей на сайте.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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