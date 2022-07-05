IKEA признала невозможность совершения покупок на сайте

Сайт магазина IKEA перестал принимать заказы из-за количества желающих купить товары для дома.

Нидерландская компания IKEA сообщила своим покупателям о временных технических неполадках на сайте российского ритейлера, которые устроили финальную онлайн-распродажу перед уходом с рынка РФ.

Представители магазина заявляют, что в данный момент им приходится обрабатывать каждый заказ вручную, поэтому вынуждены прекратить приём заказов российских покупателей на сайте.