Кто кричит на картине художника Эдварда Мунка
Эта картина часто наводит страх и ужас на тех, кто ее видит. Ее называют одной из самых неприятных в творчестве художника.
Слабонервные люди испытывают физические недомогания при виде этого произведения искусства.
А многие даже говорят, что картина приносит головные боли, несчастья и болезни.
Пейзаж на картине представлен цветными извивающимися линиями на фоне кровавого заката, а в ее центре стоит бесполое существо с гримасой ужаса на лице, закрывающее уши от звуков жуткого крика окружающей природы.
Свою работу художник первоначально так и назвал - "Крик природы" и лишь позже переименовал ее в "Крик".
Что же хотел сказать автор своей картиной? На самом деле Эдвард Мунк изобразил реальный закат на фоне фьордов рядом с норвежской столицей Осло в 1893 году.
Написанию картины предшествовала его реальная прогулка с двумя друзьями в окрестностях города.
Они наблюдали закат, и внезапно художнику показалось, что небо стало кроваво-красным и языки пламени заиграли над синевато-черным городом и фьордом.
Мунк оперся о забор, внезапно почувствовав себя плохо. "Я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу", - впоследствии вспоминал он об этой прогулке.
Дело в том, что в том месте недалеко друг от друга располагались скотобойня и клиника для душевнобольных.
Крики больных людей и животных смешивались в ужасный звук, что, очевидно, наряду со зловещим пейзажем, оказало такое сильное впечатление на художника.
Критики и публика приняли эту картину неоднозначно, в большей степени негативно. За несколько лет художник создал четыре варианта "Крика".
Самый известный из них хранится в Национальном музее Норвегии. В уголке этой картины рукой Мунка написано: "такое мог нарисовать только сумасшедший".
"Крик" является самой дорогой и известной работой художника. Ее два раза похищали из музеев и два раза удавалось вернуть назад.
Один из вариантов картины в 2021 году был продан за 120 миллионов долларов.
На основе лица с картины "Крик" был создан эмодзи для айфона и знаменитая белая маска из американского фильма ужасов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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