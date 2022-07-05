Кто кричит на картине художника Эдварда Мунка

Эта картина часто наводит страх и ужас на тех, кто ее видит. Ее называют одной из самых неприятных в творчестве художника.

Слабонервные люди испытывают физические недомогания при виде этого произведения искусства.

А многие даже говорят, что картина приносит головные боли, несчастья и болезни.

Пейзаж на картине представлен цветными извивающимися линиями на фоне кровавого заката, а в ее центре стоит бесполое существо с гримасой ужаса на лице, закрывающее уши от звуков жуткого крика окружающей природы.

Свою работу художник первоначально так и назвал - "Крик природы" и лишь позже переименовал ее в "Крик".

Что же хотел сказать автор своей картиной? На самом деле Эдвард Мунк изобразил реальный закат на фоне фьордов рядом с норвежской столицей Осло в 1893 году.

Написанию картины предшествовала его реальная прогулка с двумя друзьями в окрестностях города.

Они наблюдали закат, и внезапно художнику показалось, что небо стало кроваво-красным и языки пламени заиграли над синевато-черным городом и фьордом.

Мунк оперся о забор, внезапно почувствовав себя плохо. "Я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу", - впоследствии вспоминал он об этой прогулке.

Дело в том, что в том месте недалеко друг от друга располагались скотобойня и клиника для душевнобольных.

Крики больных людей и животных смешивались в ужасный звук, что, очевидно, наряду со зловещим пейзажем, оказало такое сильное впечатление на художника.

Критики и публика приняли эту картину неоднозначно, в большей степени негативно. За несколько лет художник создал четыре варианта "Крика".

Самый известный из них хранится в Национальном музее Норвегии. В уголке этой картины рукой Мунка написано: "такое мог нарисовать только сумасшедший".

"Крик" является самой дорогой и известной работой художника. Ее два раза похищали из музеев и два раза удавалось вернуть назад.

Один из вариантов картины в 2021 году был продан за 120 миллионов долларов.

На основе лица с картины "Крик" был создан эмодзи для айфона и знаменитая белая маска из американского фильма ужасов.