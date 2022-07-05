Володин: Госдума рассмотрит разрыв договора с Норвегией о Баренцевом море
Вячеслав Володин поручил Госдуме рассмотреть вопрос о полной денонсации договора с Норвегией о сотрудничестве в акватории Баренцева моря.
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам начать рассмотрение вопроса по разрыву договора с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море.
Также Вячеслав Володин настоял, чтобы представители российской Государственной думы оценили возможность денонсации соглашения с Норвегией по разграничению ранее установленных морских пространств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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