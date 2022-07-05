Reuters: Финляндия арестовала несколько сотен грузовых вагонов из РФ

Правительство Финляндии наложило арест на 865 российских грузовых вагонов из-за санкций Запада.

Международное агентство новостей Reuters со ссылкой на VR Group сообщило о том, что во вторник, 5 июля 2022 года, Финляндия заблокировала принадлежащие Российской Федерации грузовые вагоны.

Reuters заявляет, что практически тысяча российских товарняков была конфискована финским железнодорожным оператором VR в связи с введёнными против РФ санкциями Европейского союза.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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