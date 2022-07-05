Лукашенко: голоду быть, доллары на хлеб не намажешь
Александр Лукашенко прогнозирует обрушение продовольственных рынков в мире и глобальный голод.
5 июля Александр Лукашенко сообщил, что прогнозы ООН касательно скорого наступления всеобщего голода в мире верны, поскольку глобальные продовольственные рынки обрушатся под давлением антироссийских санкций, введённых после старта спецоперации армии РФ на Украине.
По мнению Лукашенко, "доллар на хлеб не намажешь", ввиду чего даже вывезенное из Украины зерно не спасёт мировую экономику от продовольственного кризиса, который может состояться уже осенью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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