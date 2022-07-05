Сезон черешни: как выбрать вкусные и полезные ягоды
Сейчас начался сезон черешни. На рынках так и трубят таблички "купи меня - я вкусная!". Татьяна Кокорина - заведующая ветеринарно-санитарной экспертизы дала ответила на вопрос, какую именно нужно покупать черешню.
На этот вопрос ответила заведующая ветеринарно-санитарной экспертизы Татьяна Кокорева. Какие же должны быть основные пункты для выбора вкусной и качественной ягоды?
В первую очередь плоды должны иметь насыщенный цвет, с гладкими боковинами и красивым глянцем. Если на ягоде имеются трещины или дефекты, это не будет признаком хорошей черешни. В этом случае ягоды окажутся недостаточно сладкими и водянистыми.
Также нужно прислушаться к аромату черешни, она обычно хорошо пахнет. Обращайте внимание на плоды с зеленой плодоножкой, если ее нет, то ягода может быть заражена. В случае, если плодоножка темная, значит ее долго хранили.
Лучше ягоды будут храниться тогда, когда они слегка прикрыты от солнечных лучей. Максимальная суточная доза потребления черешни - 500 г.
Также стоит отметить, что она обладает большим набором макро- и микроэлементов, которые отвечают за противоопухолевую активность, а также улучшение сна.
Опубликовано: Силивончик Алина
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