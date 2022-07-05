Киркоров признался кому он завещает сценические наряды

Филипп Киркоров - самый стильный и эпатажный певец на российской сцене. Его сценическим образам могут позавидовать кто угодно. Совсем недавно поп-король поделился, кому останутся его концертные наряды по наследству.

Сценические костюмы Филиппа Киркорова так и пестрят разнообразием. Все знают любовь звезды к эпатажным и баснословно дорогим нарядам. Поп-король поделился, что все свои красивые и дорогие сценические костюмы он презентует своим детям - Алле-Виктории и Мартину-Кристиану.

По своему взбалмошному характеру Филипп считает, что если артист работает качественно, то и наряды у него должны быть соответствующие. Именно поэтому поп-король скупает целыми коллекциями образы от знаменитых кутюрье, как только они сходят с подиумов. Такой коллекции нет даже у королевских особ.

"Возможно, поэтому я уже столько лет и остаюсь популярным: даю публике возможность обсудить меня, мой внешний вид, новый костюм, песню", — сказал Киркоров.

При этом Филипп не только убежден, что правильно инвестирует свои деньги, но также и заявляет, что с каждым годом эти тренды будут набирать обороты:

"Вот, например, моя любимая мантия с короной от DOLCE & GABBANA. Я покупал ее за 280 тысяч евро. А лет через 20, глядишь, костюм уже будет стоить и все 2 миллиона, вот тебе и выгодное вложение. Меня уже, может, не будет, а дети продадут и заработают или потратят деньги на благотворительность", — объяснил Киркоров.

Действительно нельзя сказать, что Киркоров сильно экономит на своих близких. Совсем недавно на день рождения сына Мартина он потратил более 10 миллионов рублей.