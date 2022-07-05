Россия не примет участие в «Детском Евровидении» в 2022 году

Игорь Крутой отменил приём заявок для участия в песенном конкурсе «Детское Евровидение», который будет проходить в Армении.

5 июля представители пресс-службы продюсера Игоря Крутого сообщили о том, что приём заявок на участие в международном конкурсе песни «Детском Евровидении» в 2022 году отменяется.

Данное решение принятое Академией Игоря Крутого напрямую связано с выходом России из Европейского вещательного союза, который выступает организатором конкурса «Детское Евровидение».