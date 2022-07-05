Россия не примет участие в «Детском Евровидении» в 2022 году

Игорь Крутой отменил приём заявок для участия в песенном конкурсе «Детское Евровидение», который будет проходить в Армении.

5 июля представители пресс-службы продюсера Игоря Крутого сообщили о том, что приём заявок на участие в международном конкурсе песни «Детском Евровидении» в 2022 году отменяется.

Данное решение принятое Академией Игоря Крутого напрямую связано с выходом России из Европейского вещательного союза, который выступает организатором конкурса «Детское Евровидение».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 