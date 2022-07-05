Бессонница: почему свет так плохо влияет на сон и перестройку организма
Бессонница - признак плохого самочувствия и нарушений в организме. Всему виной свет, который через темноту мешает нормально перестроить тело за ночь.
Для качественного сна требуется обязательно темнота. Именно ночью у человека получается зарядить организм энергией, запастись необходимым количеством гормонов, а также снизить вероятность возникновения проблем со здоровьем.
Почему свет так плохо влияет на сон
Женщины и мужчины преклонного возраста, которым сложно спать без света и они используют ночники либо засыпают под включенный телевизор, чаще всего становятся виновниками возникновения ожирения, гипертонии, сахарного диабета, в сравнении с теми, кто предпочитал темноту.
Именно к таким результатам пришли ученые из Центра циркадной медицины и сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго.
При этом нужно учитывать, что даже малое количество света приносит вред, который со временем перерастает в метаболические и сердечные недуги.
Как избежать негативного воздействия света во время сна
- Позвольте себе спать в темноте. В противном случае допускается купить небольшой неяркий ночник.
- Обратите внимание на цвет света. Янтарный или красный/оранжевый свет действует намного спокойнее, и меньше стимулирует мозг. Поэтому в ночное время стоит избегать белый или синий свет.
- В случае, если все равно есть доступ к свету, то можно использовать маску для сна.
Опубликовано: Силивончик Алина
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