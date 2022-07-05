Бессонница: почему свет так плохо влияет на сон и перестройку организма

Бессонница - признак плохого самочувствия и нарушений в организме. Всему виной свет, который через темноту мешает нормально перестроить тело за ночь.

Для качественного сна требуется обязательно темнота. Именно ночью у человека получается зарядить организм энергией, запастись необходимым количеством гормонов, а также снизить вероятность возникновения проблем со здоровьем.

Почему свет так плохо влияет на сон

Женщины и мужчины преклонного возраста, которым сложно спать без света и они используют ночники либо засыпают под включенный телевизор, чаще всего становятся виновниками возникновения ожирения, гипертонии, сахарного диабета, в сравнении с теми, кто предпочитал темноту.

Именно к таким результатам пришли ученые из Центра циркадной медицины и сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго.

При этом нужно учитывать, что даже малое количество света приносит вред, который со временем перерастает в метаболические и сердечные недуги.

Как избежать негативного воздействия света во время сна

  • Позвольте себе спать в темноте. В противном случае допускается купить небольшой неяркий ночник.
  • Обратите внимание на цвет света. Янтарный или красный/оранжевый свет действует намного спокойнее, и меньше стимулирует мозг. Поэтому в ночное время стоит избегать белый или синий свет.
  • В случае, если все равно есть доступ к свету, то можно использовать маску для сна.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

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