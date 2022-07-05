Столтенберг: ратификация протокола о членстве Швеции и Финляндии в НАТО займёт месяц

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ратификация протокола о вступлении Швеции и Финляндии в альянс займёт месяц.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции обсудил с журналистами особенности вступления Швеции и Финляндии в блок НАТО.

Столтенберг заявил, что несмотря на то, что все 30 стран-участниц уже подписали протокол, офицальное утверждение международного договора о вступлении скандинавских стран в альянс заёмет преблизительно месяц.