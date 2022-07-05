Столтенберг: ратификация протокола о членстве Швеции и Финляндии в НАТО займёт месяц
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ратификация протокола о вступлении Швеции и Финляндии в альянс займёт месяц.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции обсудил с журналистами особенности вступления Швеции и Финляндии в блок НАТО.
Столтенберг заявил, что несмотря на то, что все 30 стран-участниц уже подписали протокол, офицальное утверждение международного договора о вступлении скандинавских стран в альянс заёмет преблизительно месяц.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
RTL: на Украине скончался второй наёмник из Франции, воевавший за ВСУ
Россия не примет участие в «Детском Евровидении» в 2022 году
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута
В чем был секрет привлекательности русской эмигрантки Галины Дьяконовой, по которой сходил с ума и которую увековечил Сальвадор Дали
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов