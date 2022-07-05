Лукашенко сообщил о потере миллионов рублей из-за падежа скота

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь теряет на ровном месте миллионы рублей из-за повальной гибели скота.

5 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции обратил внимание на финансовые потери вызванные повальной гибелью скота в сельскохозяйственной отрасли.

Генеральная прокуратура совместно с Комитетом государственного контроля проведут проверки с последующим докладом Лукашенко на сельхозпредприятиях направленные на контроль за содержанием молодняка скота.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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