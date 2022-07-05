Китайский дипломат Лицзянь назвал заявление Столтенберга о НАТО шуткой века
Представитель МИД Китая ответил на заявление Столтеберга об оборонительном характере альянса.
5 июля представитель Департамента информации МИД Китая Чжао Лицзянь в своём аккаунте Twitter прокомментировал заявление Генсека Нато Йенса Столтенберга об сугубо оборонительном характере Североатлантического альянса.
Лицзянь утверждает, что оборонительный характер альянса можно назвать шуткой века, ведь символом оборонного блока НАТО являются бомбы, которые они сбросили на Югославию, Афганистан, Ливию и Ирак.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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