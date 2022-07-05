Варенье из сосновых шишек спасает от усталости, сезонной апатии, простуд, сердечных и дыхательных болезней

Оно восполняет недостаток многих витаминов, помогает работе внутренних органов и укрепляет иммунитет.

Этим вареньем испокон веку лечили также грипп и простуду, профилактировали им зимний авитаминоз и боли в суставах.

Дело в том, что молодые шишки сосны содержат в себе множество фитонцидов - биологически активных веществ, которые подавляют развитие и рост бактерий и убивают их.

Также в них содержатся эфирные масла, которые тонизируют кожу и укрепляют волосы.

У варенья из сосновых шишек терпкий и немного приторный вкус, поэтому съесть его можно совсем немного. Обычно его запивают чаем или разводят в воде, чтобы выпить в таком виде.

Чтобы приготовить варенье, нужно отобрать молодые зеленые шишки, которые легко должны прокалываться ногтем, быть мягкими и чуть липкими. Если они имеют больший, чем надо, размер, то их делят на несколько частей ножом.

С шишек удаляются хвостики, и они промываются под проточной водой.

Затем они заливаются холодной водой и после закипания варятся около 40 минут. Когда варка окончена, их нужно оставить на 12 часов для настаивания.

Далее сироп сливается и в него добавляется сахар в соотношении 1:1 (500 г воды/500 г сахара), после чего его нужно кипятить полтора часа.

Шишки добавляются в сироп за 10 минут до конца варки, а затем готовое варенье разливается по баночкам.