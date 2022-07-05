Послы России и США поссорились на форуме в Пекине во время совместного выступления

Во время выступления на Всемирном форуме мира в Пекине послы России и США выразили противоположные мнения по поводу ситуации на Украине.

Американский посол Николас Бернс заявил, что неспровоцированное вторжение России на Украину является величайшей угрозой мировому порядку. Он назвал это прямым нарушением устава ООН.

Бернс отметил, что другие страны страдают из-за кризиса продовольственной безопасности, которая усугубляется войной.

Следом выступил российский посол Андрей Денисов. Он заявил, что полностью не согласен с комментариями американского коллеги.

Денисов заявил, что НАТО вовлечено в войну с Россией через марионеток. Он сказал, что блокады зерна не существует, все коридоры открыты, а РФ сделала шаг доброй воли, когда вывела войска со Змеиного острова.

При этом российский посол отметил «разумный и взвешенный» подход Пекина в этой ситуации. По его словам, Китай четко знает, где корни украинского кризиса.

По словам Денисова, КНР призывает все стороны занять конструктивную позицию и готов выступить посредником.

Николас Бернс обвинил Китай в распространении «Российской пропаганды» и призвал МИД этой страны прекратить обвинять НАТО в развязывании войны.