Bloomberg: природный газ в ЕС подорожал на 700%
С конца 2021 года сжиженный природный газ подорожал в Европе на 700% за полгода.
Американская компания Bloomberg сообщает, что природный газ превратился в новое оружие «холодной войны» и угрожает экономикам западных стран новой волной инфляции и рецессией.
Газ из-за антироссийских санкций экстремально взлетел в стоимости на 700% за последние полгода, что привело к смещению внимания лидеров Запада от борьбы с климатическими проблемами к поискам новых источников газа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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