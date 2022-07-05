Bloomberg: природный газ в ЕС подорожал на 700%

С конца 2021 года сжиженный природный газ подорожал в Европе на 700% за полгода.

Американская компания Bloomberg сообщает, что природный газ превратился в новое оружие «холодной войны» и угрожает экономикам западных стран новой волной инфляции и рецессией.

Газ из-за антироссийских санкций экстремально взлетел в стоимости на 700% за последние полгода, что привело к смещению внимания лидеров Запада от борьбы с климатическими проблемами к поискам новых источников газа.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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