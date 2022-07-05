В НАСА подозревают, что в Луну врезалась китайская ракета

14 марта 2015 года компания Catalina Sky Survey, которая делает снимки неба для поиска околоземных астероидов, обнаружила некий объект.

Поначалу специалисты решили, что это астероид, и дали ему наименование WE0913A. Однако вскоре стало ясно, что объект вращается вокруг Земли, а не Солнца.

Предполагалось, что это может быть ракета или ускоритель, оставшийся на околоземной орбите после расходования топлива.

21 мая 2022 года разведывательный орбитальный аппарат обнаружил на обратной стороне Луны двойной кратер, который посчитали результатом удара ракеты-носителя.

Стало известно, что объект прошел мимо Луны через 2 дня после запуска миссии Deep Space Climate Observatory на ракете SpaceX Falcon 9. Из этого был сделан вывод, что это верхняя ступень F9.

Однако позже оказалось, что объект находился на другой орбите – той, что соответствовала китайской лунной миссии Chang'e 5-T1 2014 года.

Правительство Китая заявило, что та ракета сгорела в атмосфере Земли безопасным образом практически сразу после миссии.

Ранее на Луну уже падали искусственные объекты, в том числе ракеты-ускорители. От них оставались кратеры неправильной формы, но они никогда не были двойными.

В НАСА до сих пор не могут понять, как образовались два кратера, но все еще надеются разгадать эту загадку.