Скандинавская авиакомпания SAS подала в США заявление о защите от банкротства

Авиакомпания SAS сообщила, что подала в США заявление о защите от банкротства, чтобы сократить свои долги.

В компании говорят, что забастовки пилотов усугубили и без того сложный финансовый кризис. В понедельник планировалось провести переговоры с летчиками, но они не увенчались успехом.

Забастовка пилотов SAS осложняет ситуацию с поездками по Европе, поскольку наступил первый после пандемии полноценный сезон отпусков.

Компания ищет возможность реализовать план реструктуризации долгов, поэтому подала заявление о защите от банкротства.

Исполнительный директор авиакомпании Анко ван дер Верфф сообщил, что забастовка будет стоить SAS 10-13 млн долларов в день. Он также уточнил, что сейчас идут переговоры с кредиторами о выделении 700 млн долларов.

Авиакомпания обещает продолжить обслуживание клиентов в течение всего периода банкротства. Однако за время забастовки было остановлено около половины рейсов.

SAS планирует привлечь новых инвесторов и сократить все свои расходы, в том числе на арендованные самолеты, которые простаивают из-за закрытого воздушного пространства России.

Крупнейшими владельцами SAS являются Дания и Швеция. Третий по величине акционер - Wallenberg Investments, которому принадлежит 3,4% акций.