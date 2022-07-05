Скандинавская авиакомпания SAS подала в США заявление о защите от банкротства

Авиакомпания SAS сообщила, что подала в США заявление о защите от банкротства, чтобы сократить свои долги.

В компании  говорят, что забастовки пилотов усугубили и без того сложный финансовый кризис. В понедельник планировалось провести переговоры с летчиками, но они не увенчались успехом.

Забастовка пилотов SAS осложняет ситуацию с поездками по Европе, поскольку наступил первый после пандемии полноценный сезон отпусков.  

Компания ищет возможность реализовать план реструктуризации долгов, поэтому подала заявление о защите от банкротства. 

Исполнительный директор авиакомпании Анко ван дер Верфф сообщил, что забастовка будет стоить SAS 10-13 млн долларов в  день. Он также уточнил, что сейчас идут переговоры с кредиторами о выделении 700 млн долларов. 

Авиакомпания обещает продолжить обслуживание клиентов в течение всего периода банкротства. Однако за время забастовки было остановлено около половины рейсов. 

SAS планирует привлечь новых инвесторов и сократить все свои расходы, в том числе на арендованные самолеты, которые простаивают из-за закрытого воздушного пространства России.

Крупнейшими владельцами SAS являются Дания и Швеция. Третий по величине акционер - Wallenberg Investments, которому принадлежит 3,4% акций.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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